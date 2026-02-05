Nasce l’H2 Coach: FEV e Daimler Buses realizzano il primo autobus a idrogeno per lunga percorrenza

FEV ha collaborato con Daimler Buses allo sviluppo del primo autobus dotato di un sistema di propulsione elettrico a celle a combustibile a idrogeno. Il progetto, denominato “H2 Coach”, è un dimostratore tecnologico destinato a scopi di test e nasce dalla trasformazione di un autobus Setra convenzionale.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la mobilità a lunga percorrenza a zero emissioni locali. L’H2 Coach garantisce tempi di rifornimento ridotti, un’autonomia di almeno 800 chilometri per pieno e un funzionamento particolarmente silenzioso, elementi che ne evidenziano la praticità operativa.

Daimler Buses e FEV hanno lavorato congiuntamente alla completa conversione del veicolo, passando da un sistema di trazione diesel a una propulsione elettrica a celle a combustibile. Dopo la definizione del concept generale, FEV ha curato l’integrazione meccanica ed elettrica del sistema, combinando componenti provenienti da diverse piattaforme tecnologiche di Daimler Buses e Daimler Truck, tra cui celle a combustibile, batterie ad alta tensione, motori elettrici, serbatoi di idrogeno e unità di controllo con relativo software.

Un aspetto centrale dello sviluppo è stato il tema della sicurezza, con l’adozione di misure specifiche per scenari di urto, sicurezza funzionale, sistemi ad alta tensione e gestione dell’idrogeno.

Dopo aver ottenuto l’approvazione dell’autorità tecnica tedesca e superato i test di compatibilità elettromagnetica, il veicolo è stato consegnato a Daimler Buses nell’estate del 2025, al termine di circa due anni di collaborazione tra le due aziende.

