Ferrovia Brescia-Edolo, l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente a Iseo: confronto tecnico per migliorare il servizio

Migliorare e razionalizzare il servizio ferroviario per cittadini, pendolari e turisti della Valle Camonica e del Sebino: è questo l’obiettivo dell’incontro tecnico sulla linea Brescia–Iseo–Edolo a cui ha partecipato a Iseo l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Al tavolo di confronto erano presenti, tra gli altri, l’amministratore delegato di Trenord Andrea Severini, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, il direttore generale di Ferrovienord Enrico Bellavita e il consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna.

Lucente ha spiegato di aver accolto la sollecitazione dei sindaci dei territori interessati dalla linea ferroviaria, sottolineando come le principali criticità non riguardino il servizio in sé, ma siano legate soprattutto a problematiche infrastrutturali. In particolare, durante l’incontro è emerso che alcuni passaggi a livello, a causa di chiusure prolungate, creano disagi alla viabilità nelle località attraversate dalla linea.

Regione Lombardia, insieme a Ferrovienord e Trenord, sta lavorando per individuare soluzioni condivise volte a ridurre i disagi e migliorare l’offerta ferroviaria. L’assessore ha ribadito la volontà di proseguire il confronto con gli enti locali per definire una strategia comune e ha espresso fiducia in un miglioramento del servizio nel breve periodo grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

