Porto di Ravenna, avvio 2026 in forte crescita: traffici a +18,6% a gennaio
di Luca Pandimiglio
La movimentazione è in aumento, trainata soprattutto dalle merci agroalimentari solide, con segnali positivi anche per container e intermodalità ferroviaria
I primi dati rilevati dal Port Community System indicano un avvio d’anno decisamente positivo per i traffici del porto di Ravenna. Nel mese di gennaio 2026 la movimentazione complessiva è stimata in quasi 2,3 milioni di tonnellate, con un incremento del 18,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.
A trainare la crescita sono soprattutto le merci agroalimentari solide, che registrano un aumento del 76,7%, pari a oltre 240 mila tonnellate in più su base annua, e le merci petrolifere, in crescita del 75,2% (+150 mila tonnellate). Segnali molto incoraggianti arrivano anche dai prodotti chimici solidi, che segnano un incremento superiore al raddoppio (+151,5%).
Positivi anche altri comparti tradizionali dello scalo: i concimi crescono del 17,3%, gli agroalimentari liquidi del 12,2%, mentre i materiali da costruzione fanno segnare un aumento più contenuto ma comunque positivo (+2,7%).
In flessione, invece, i prodotti metallurgici (-12,9%) e soprattutto i prodotti chimici liquidi, che registrano una contrazione significativa del 45,3%. In calo anche il numero dei trailer, con una riduzione del 5,6%.
Continua il trend positivo del traffico container: a gennaio 2026 i volumi dovrebbero superare i 15.200 TEU, con un incremento del 3% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre la merce movimentata in container cresce del 12,5%.
Per quanto riguarda l’intermodalità ferroviaria, i dati definitivi del 2025 indicano 7.592 treni movimentati nel porto, in lieve calo rispetto al 2024, ma con un volume complessivo di 3,69 milioni di tonnellate, in aumento del 3,8% su base annua.
