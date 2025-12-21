Liguria, boom di pacchi: consegne record spinte dal commercio in rete

In Liguria le consegne di pacchi segnano un nuovo record: nel 2025 l’aumento è del 38% rispetto all’anno precedente, per un totale di 3,6 milioni di spedizioni. Nel periodo natalizio la crescita accelera ulteriormente, con oltre 30mila consegne al giorno, circa il 20% in più rispetto allo scorso Natale.

A trainare il fenomeno è l’e-commerce, con forti incrementi in tutte le province: Imperia guida la classifica nazionale (+51%), seguita da La Spezia (+39%), Savona (+36%) e Genova (+26%). Al centro del sistema c’è l’hub di smistamento di Genova, potenziato con turni aggiuntivi e nuovo personale per reggere il picco di fine anno.

Poste Italiane ha rafforzato anche la rete di recapito, con consegne pomeridiane e nel weekend e una diffusione capillare di punti di ritiro e locker. Un’organizzazione che poggia, oltre che su tecnologia e logistica, sul lavoro quotidiano di quasi mille portalettere, protagonisti silenziosi del Natale ligure.

