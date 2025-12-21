Transport

Liguria, boom di pacchi: consegne record spinte dal commercio in rete

di Redazione

46 sec

Nel periodo natalizio la crescita accelera ulteriormente, con oltre 30mila consegne al giorno

In Liguria le consegne di pacchi segnano un nuovo record: nel 2025 l’aumento è del 38% rispetto all’anno precedente, per un totale di 3,6 milioni di spedizioni. Nel periodo natalizio la crescita accelera ulteriormente, con oltre 30mila consegne al giorno, circa il 20% in più rispetto allo scorso Natale.

 

A trainare il fenomeno è l’e-commerce, con forti incrementi in tutte le province: Imperia guida la classifica nazionale (+51%), seguita da La Spezia (+39%), Savona (+36%) e Genova (+26%). Al centro del sistema c’è l’hub di smistamento di Genova, potenziato con turni aggiuntivi e nuovo personale per reggere il picco di fine anno.

 

Poste Italiane ha rafforzato anche la rete di recapito, con consegne pomeridiane e nel weekend e una diffusione capillare di punti di ritiro e locker. Un’organizzazione che poggia, oltre che su tecnologia e logistica, sul lavoro quotidiano di quasi mille portalettere, protagonisti silenziosi del Natale ligure.

