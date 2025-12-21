Livorno: successo per gratuità temporanea su bus urbani e funicolare di Montenero

Anche oggi, ultima domenica prima di Natale, a Livorno è stato possibile salire gratuitamente sui bus cittadini e sulla Funicolare di Montenero. Sono state gratuite tutte le linee del servizio urbano, comprese quelle notturne, grazie all’iniziativa “Speciale Natale” del settore Mobilità del Comune di Livorno in collaborazione con Autolinee Toscane, che ha accompagnato tutte le festività prenatalizie (domenica 7 dicembre, giovedì 8, domenica 14 e, a conclusione, domenica 21 dicembre).

Un incentivo pensato per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico nei giorni di maggiore afflusso verso il centro città, animato da luci, eventi e mercatini natalizi. L’iniziativa è stata interamente finanziata dal Comune di Livorno, che ha stanziato 35mila euro per coprire i mancati ricavi del gestore. Autolinee Toscane ha collaborato curando la realizzazione e l’affissione di manifesti e locandine promozionali a bordo dei mezzi e alle fermate.

Inoltre, fino al 6 gennaio, Autolinee Toscane ha offerto ai titolari di abbonamento AT in corso di validità la possibilità di acquistare a prezzo agevolato il biglietto d’ingresso alla Casa di Babbo Natale allestita all’interno del Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti.

Con queste iniziative l’Amministrazione ha rinnovato l’invito alla cittadinanza a vivere l’atmosfera natalizia lasciando l’auto a casa e scegliendo spostamenti comodi, convenienti e sostenibili.

