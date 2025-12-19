AdSP Mar Ligure Orientale: primi incontri dei nuovi Comitato di Gestione e Organismo di Partenariato della Risorsa Mare

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, ha presieduto ieri, per la prima volta, l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e il Comitato di Gestione dell’Ente, con i nuovi membri designati con decreto pochi giorni fa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, Federica Montaresi, e dai dirigenti dell’Ente, ha illustrato sia all’organo collegiale responsabile dell’indirizzo strategico e della gestione del demanio marittimo, sia all’organismo istituzionale designato a sviluppare il confronto necessario con le rappresentanze dei soggetti direttamente coinvolti nelle attività portuali, i principali dossier cui sta lavorando l’AdSP e i progetti di sviluppo futuri dei porti della Spezia e Marina di Carrara. Il Presidente ha altresì aggiornato i membri dei due organismi in merito alle più importanti procedure avanzate dall’Ente nei mesi precedenti il loro insediamento.

