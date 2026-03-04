Rizzi: "Costante riduzione del treno chilometro dovuta a interruzioni ferroviarie"

"I dati del traffico ferroviario merci nel corso del 2025 rappresentano un calo. Tutti gli indicatori che abbiamo rilevato ci danno purtroppo questo numero. Andiamo sul treno chilometro". Queste le parole di Giuseppe Rizzi, direttore generale Fenmerci,

"Il treno chilometro ha avuto una riduzione di circa il 3,5 per cento rispetto al 2025 sul 2024 e cosa più preoccupante è che è un calo che si ripete rispetto all'anno precedente e quindi abbiamo un meno 8 per cento rispetto al 2022. Mentre i treni nei portitreni commerciali in origine e destino dei porti italiani, anche lì abbiamo un calo più contenuto, un meno 2,5 per cento, tuttavia conferma anche in questo caso, ahimè, una riduzione conseguente agli anni precedenti. Il treno nei porti è un dato complessivo perché bisogna dire che alcuni treni, alcune autorità di sistema portuale, alcuni porti hanno incrementato il numero treni, altre invece hanno avuto una riduzione"

"Sicuramente la principale causa di questa riduzione dell'ultimo anno sono le interruzioni ferroviarie. Interruzioni ferroviarie che riducono la capacità di rete al 50 per cento per il merci, il trasporto ferroviario merci, dato che lavori per mettere a terra il PNRR, sostanzialmente sono investimenti del PNRR sulla rete ferroviaria, sacrosanti e necessari per ammodernare la nostra rete ferroviaria, impediscono sviluppo ma hanno anche causato riduzione di traffico. Benché il gestore dell'infrastruttura stia facendo il massimo possibile, anzi probabilmente è uno dei migliori in Europa nella gestione di queste situazioni di interruzioni e di circolazione ridotta, tuttavia la difficoltà rimane".





