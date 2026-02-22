Macerata: Tpl, inaugurato tavolo di confronto permanente tra Comune e APM

Si è svolto un incontro operativo tra l’Amministrazione comunale di Macerata e i vertici di APM (Azienda Pluriservizi Macerata). L’incontro, tenutosi in un clima di costruttiva collaborazione, ha visto la partecipazione del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore all’Ambiente e alla Mobilità Laura Laviano (in collegamento da remoto) e dell’assessore al Bilancio e alle Partecipate Oriana Piccioni mentre per l’azienda di servizi erano presenti il presidente Luca Mira e il direttore Stefano Cudini.

L’attenzione è stata catalizzata dal settore del Trasporto Pubblico Urbano, asset fondamentale gestito da APM. L’obiettivo del confronto non è stato solo quello di analizzare lo stato dell’arte, ma di sviscerare le complessità di un servizio che l’Amministrazione definisce molto importante. Sul tavolo sono state poste le sfide legate all’equilibrio tra la sostenibilità economica del servizio e la necessità di garantire corse efficienti, mezzi moderni e una copertura capillare del territorio.

La vera svolta gestionale emersa dall’incontro è la decisione di trasformare questo vertice in un metodo di lavoro strutturato. Comune e APM hanno infatti stabilito che, d’ora in avanti, gli incontri avranno una cadenza periodica fissa.

Questa scelta risponde alla volontà di garantire un monitoraggio costante per verificare in tempo reale l’efficacia del servizio permettendo allo stesso tempo un’ottimizzazione delle risorse che allinei le scelte finanziarie con le necessità operative dell’Azienda. Si punta, inoltre, a una progettualità a lungo termine capace di anticipare le criticità superando la logica della gestione delle singole emergenze.

“Il trasporto pubblico non è solo un costo, ma un investimento sulla qualità della vita dei maceratesi – dichiara il sindaco Sandro Parcaroli -. Con l’istituzione di questo confronto periodico, vogliamo garantire che ogni euro investito si traduca in un servizio migliore. La sinergia con il presidente Mira e il direttore Cudini è totale: l’obiettivo comune è una mobilità urbana puntuale, moderna e accessibile a tutti”.

Da parte loro, i vertici di APM hanno accolto con favore l’iniziativa, sottolineando come un dialogo continuo con l’Ente permetta una programmazione più solida e orientata al miglioramento continuo delle prestazioni offerte alla città.

