Shipping, Forwarding & Logistics Meet Industry 2026: l’innovazione ridisegna la logistica tra AI e robotica

L’innovazione tecnologica è oggi il principale fattore di trasformazione delle filiere industriali e logistiche. A Shipping, Forwarding & Logistics Meet Industry il pomeriggio del 3 marzo sarà interamente dedicato a questo tema, con due sessioni consecutive che affrontano in modo integrato l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e della robotica applicate alla logistica e alle supply chain.

Tra le tecnologie disruptive che stanno ridefinendo il panorama tecno-economico globale, l’intelligenza artificiale rappresenta oggi il principale fattore di discontinuità per volume di investimenti, impatto industriale e ricadute sulle filiere a monte, dall’energia alla microelettronica. In Italia l’adozione dell’intelligenza artificiale nella logistica è in crescita ma la maturità operativa resta contenuta. Secondo l’osservatorio “Radar IA” del Centro sulla Logistica e la Supply Chain (i-LOG) dell’Università Cattaneo – LIUC, su un campione di 1000 rispondenti il 71% delle aziende italiane non dispone ancora di AI a supporto dei processi di supply chain e logistica; il 43% di esse si dichiara scettico nell’investire in AI nei prossimi 24 mesi. Le aziende che dichiarano di investire in AI non lo fanno solo per ridurre i costi, ma anche per migliorare l’accuratezza decisionale e il livello di servizio ai propri clienti.

Questi dati fotografano uno complesso che registra un divario nazionale rispetto alle altre economie evolute globali. Si tratta di un ritardo culturale e tecnologico diffuso nel settore italiano legato in parte allo skill gap, ai costi iniziali elevati e a timori su un ROI incerto.

La sessione di SMI con il titolo “L’intelligenza artificiale nella logistica e la logistica dell’intelligenza artificiale” vuole mettere in luce tali problematiche.

La sessione affronta il tema in una doppia prospettiva: da un lato le applicazioni dell’AI nella logistica e nelle supply chain, dall’ottimizzazione dei flussi al procurement, dalla previsione della domanda alla gestione dei rischi; dall’altro la logistica dell’AI, ovvero l’insieme delle infrastrutture fisiche che rendono possibile l’intelligenza artificiale: data center, reti di telecomunicazione, approvvigionamento energetico, controllo delle filiere tecnologiche.

Il confronto metterà in luce un passaggio cruciale: l’AI non è solo uno strumento di ottimizzazione, ma può diventare un fattore di riprogettazione delle catene del valore. A condizione, tuttavia, che sia alimentata da dati corretti e coerenti – superando il noto principio “garbage in, garbage out” – e che si tenga conto dei limiti legati all’out-of-distribution e alla qualità delle basi informative.

Al centro anche l’impatto territoriale delle infrastrutture AI, il tema energetico – sempre più determinante nella localizzazione dei data center – e alcune narrazioni da ridimensionare: modelli grandi e piccoli, differenze tra addestramento e inferenza, centralizzazione delle capacità di calcolo contro pervasività diffusa.

Ecco i protagonisti della sessione:

Nicolò Trifone, Ricercatore PhD, Università Carlo Cattaneo – LIUC

Igino Colella, Presidente, CSCMP Italy Roundtable

Anna Maria De Giuli, Direttore, ALSEA

Federica Montaresi, Segretario Generale, ADSP Mar Ligure Orientale

Nicola Nardi, Avvocato, Studio Legale Mordiglia

Alberto Candido, Partner, My Taxcredit

Francesco Gaetarelli, CEO e Co-founder, Komete

Intervento a cura dell’Università degli Studi di Brescia*

*In attesa di conferma

La giornata proseguirà fino alle 17.30 sempre all’insegna della tecnologia disruptive nella logistica con la sessione “La robotica, prossima frontiera di quasi tutto”.

Se l’AI rappresenta il cervello digitale delle nuove supply chain, la robotica ne costituisce il braccio operativo.

La seconda sessione analizza la convergenza tra evoluzioni tecnologiche e nuove esigenze di mercato che sta determinando un cambio di passo nell’automazione. Il fenomeno più evidente è quello della cosiddetta “AI fisica”: robot dotati di livelli di autonomia, apprendimento e adattamento significativamente superiori rispetto al recente passato.

Particolare attenzione sarà dedicata ai robot antropomorfi e semi-antropomorfi, il cui sviluppo è sostenuto dall’innovazione hardware ma trainato dalla domanda di sostituzione o integrazione del lavoro umano senza la necessità di riprogettare radicalmente fabbriche, magazzini e ambienti operativi. Tuttavia, la rivoluzione non sarà solo umanoide: veicoli autonomi terrestri, marittimi e aerei, autocarri robotizzati e droni cargo sono destinati ad avere un impatto altrettanto profondo sull’organizzazione delle filiere.

Tra i temi in agenda: le motivazioni strutturali della nuova ondata robotica, la robotica nell’intralogistica, l’apprendimento on-the-job, le diverse modalità – corrette e meno corrette – di applicazione dell’AI fisica.

Interverranno al convegno:

Giovanni Legnani, Vicepresidente, Associazione Italiana di Robotica e Automazione

Manuel Giuseppe Catalano, Principal Investigator, Istituto Italiano di Tecnologia

Leonardo Anceschi, Head of Sales, Oversonic Robotics

Antonino Lanza, Head of Strategy & Corporate Development, KFI

Emilio Baggio, Business Development Head Italy, CEVA Logistics Italia

Fabio Piazza, CFO, di BTR Simulators

Le due sessioni compongono un unico percorso: comprendere come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo la logistica non solo come insieme di strumenti digitali, ma come infrastruttura energetica, territoriale e normativa, e come la robotica rappresenti la sua naturale estensione operativa. In un sistema industriale chiamato a essere più resiliente, efficiente e competitivo, AI e robotica non sono più ambiti separati, ma componenti integrate di una nuova architettura delle supply chain.

