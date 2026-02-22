Spagna: CIE Automotive riceve supporto consultivo dalla BEI per accelerare la decarbonizzazione

CIE Automotive, produttore globale di componenti ad alto valore aggiunto per il settore automobilistico con sede in Spagna, ha ricevuto supporto consultivo dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per accelerare la decarbonizzazione delle sue attività e della sua catena del valore. Il supporto è stato fornito da BEI Advisory nell’ambito del Programma di Consulenza a Supporto dell’Azione per il Clima e la Sostenibilità per le Imprese, finanziato dal Polo Consultivo InvestEU.

Il Piano di Decarbonizzazione di CIE, esaminato con l’assistenza della BEI, include obiettivi di riduzione delle emissioni, una strategia a lungo termine per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, un’analisi dettagliata delle emissioni di base e delle traiettorie di “business as usual”, nonché l’identificazione di leve operative e della catena di fornitura chiave per una rapida riduzione delle emissioni. Il piano delinea inoltre concrete opportunità di investimento, come miglioramenti dell’efficienza energetica, tecnologie a basse emissioni di carbonio, approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili, adozione di forni elettrici e supporto all’approvvigionamento di materiali a basse emissioni di carbonio. Con oltre 100 stabilimenti produttivi in ​​Europa, Asia e Americhe, una base tecnologica diversificata e una forte integrazione della catena di fornitura, l’azienda è ben posizionata per guidare il cambiamento sostenibile in uno dei settori con le maggiori emissioni al mondo.

CIE è una delle prime aziende automobilistiche a ricevere il supporto consultivo della BEI nell’ambito del Polo di Consulenza InvestEU. Supportando CIE con servizi di consulenza mirati, la BEI e InvestEU contribuiscono a trasformare i piani strategici in progetti concreti e investibili che offrono benefici reali alle aziende (anche in termini di maggiore competitività) e all’ambiente.

Sviluppare tecnologie di produzione più sostenibili nel settore automobilistico è fondamentale per un’ulteriore decarbonizzazione dell’industria europea e promuovere la transizione climatica. Il Polo funge da punto di accesso unico per promotori di progetti e intermediari che necessitano di consulenza, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica in relazione ai fondi di investimento dell’UE gestiti centralmente. Il Servizio Consulenze della BEI funge da partner esecutivo del Polo di Consulenza InvestEU, offrendo un’ampia gamma di servizi per aiutare le imprese e il settore pubblico a prendere decisioni di investimento consapevoli e ad accedere ai finanziamenti.

La partnership tra CIE Automotive e la BEI risale al 2009. Da allora, la BEI ha sostenuto le attività di ricerca e sviluppo dell’azienda, rafforzandone la competitività globale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.