Pisano: "Il volumi di traffico intermodale sul sistema portuale della Spezia sono stati mantenuti"

"Abbiamo analizzato i dati del traffico intermodale nazionale, da questo punto di vista l'angolo di osservazione per quanto riguarda La Spezia è particolare perché in un anno così difficile siamo riusciti a mantenere come sistema portuale La Spezia Marina di Carrara, i volumi di traffico consolidati negli anni precedenti che ci pongono ai vertici dopo Trieste come sistema intermodale portuale con circa 7500 treni all'anno e il porto di Carrara in sensibile crescita". Queste le parole di Bruno Pisano, presidente dell'Adsp Mar Ligure Orientale.

E' un dato positivo che però comunque non ci toglie la preoccupazione del momento perché la situazione è contingente, geopolitica, tutti conosciamo la riduzione dell'export, i cantieri che continuano a limitare le possibilità sulla linea e per quanto ci riguarda anche i limiti storici ormai rappresentati dalla mancanza della connessione sulla ferrovia Pontremolese non ci permettono di cullarci sugli allori ma di programmare iniziative e attività per sviluppare sempre di più nel futuro questa modalità di trasporto che per il porto della Spezia Carrara è fondamentale e la sopravvivenza - ricorda Pisano - Registriamo i rischi per l'intero sistema portuale nazionale e quindi nell'immediato abbiamo visto un'impennata dei costi sia di bunker che di assicurazioni, alcune compagnie che hanno dato il fine viaggio quindi tutto questo impatterà sul sistema industriale, sul sistema commerciale, tutte le situazioni purtroppo che ormai conosciamo visto i conflitti che si aprono, si sono aperti negli ultimi anni e situazioni che sono difficili da capire nel medio periodo perché con l'auspicio che il conflitto si possa concludere in brevissimo tempo potrebbe tutto questo rientrare e viceversa potrebbe diventare un qualcosa di molto impattante per il sistema dei traffici nazionali".





