Incidente mortale nel porto di Genova, alle 8 presidio dei sindacati e manifestazione fino alla Prefettura

La morte sul lavoro di Lorenzo Bertanelli avvenuta ieri in porto ha scosso ancora una volta il mondo sindacale. Lo sciopero di ieri da parte dei lavoratori delle riparazioni navali si ripeterà anche nella giornata di oggi, con l'aggiunta dei dipendenti di Ente Bacini. Appuntamento alle 8 davanti ai cancelli del porto dal Varco delle Grazie per un presidio, da cui poi partirà una manifestazione che terminerà davanti alla Prefettura in largo Lanfranco.

Gli obiettivi - L’arrivo del corteo davanti alla Prefettura evidentemente non è casuale. I sindacati vogliono avanzare alcune richieste, come “un tavolo con Riparazioni Navali che porti alla stesura di un documento volto ad abbattere il rischio di infortuni”, spiega Omar Cattaneo di Fim Cisl Liguria. “La sicurezza deve essere sempre migliorata - dichiara il sindacalista -, in un settore dove i rischi aumentano perché si fa tanto straordinario, i carichi di lavoro sono alti e per alcuni operatori subentra anche il fattore dell’età. Bisogna lavorare molto sulla prevenzione e alzare il livello del controllo”. “Esprimiamo le nostre condoglianze - conclude Cattaneo - ma al di là della frase fatta dobbiamo interrogarci a fronte di una società che spesso e volentieri mira all'individualismo. Bisogna sensibilizzare la comunità e mettere al centro la dignità della persona, deve essere un monito per il nostro lavoro quotidiano”.

Il rischio degli appalti - Il segretario organizzativo di Uilm Liguria Claudio Cabras mette l’accento sul tema degli appalti. “Questo ragazzo - spiega - era un lavoratore dell'appalto, che spesso viene lasciato in ombra, anche dal contratto nazionale. Coi metalmeccanici siamo in fase di rinnovo di questo contratto e c'è un articolo apposta anche per l'appalto, perché ci sono troppe lacune e bisogna andare ad intervenire. I lavoratori dell'appalto sono i più soggetti ad infortuni, anche fatali”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.