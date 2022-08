Incendio ad Albenga, bruciati 400 ettari di bosco

di Redazione

Il doppio di quanto era andato bruciato l'anno scorso in tutta la primavera-estate

Oltre 100 vigili del fuoco con 70 volontari dell'Antincendio boschivo sono al lavoro sul vasto incendio nel savonese che ha interessato un'area di 400 ettari, il doppio di quanto era andato bruciato l'anno scorso in tutta la primavera-estate. L'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che stamani ha fatto un sopralluogo a Borgo Verde, nel comune di Villanova d'Albenga, ha confermato che attualmente gli sfollati sono quattro: una persona che viveva sola in un appartamento andato completamente distrutto e altre tre persone, membri di un unico nucleo familiare, che abitavano l'appartamento sovrastante quello distrutto e che è stato dichiarato inagibile. Tutti gli altri stanno rientrando nelle loro residenze.

Alle prime luci, le fiamme avevano attaccato anche il tetto di una seconda palazzina, ma l'incendio è stato spento sul nascere. Tre la case interessate dalle fiamme: oltre ai due appartamenti di Borgoverde, una baita isolata sempre nel Comune di Villanova d'Albenga Giampedrone ha preso parte a una riunione con il prefetto di Savona, i sindaci dei comuni interessati dall'incendio e ai Vigili del fuoco per fare il punto della situazione: "Continuiamo così e speriamo di contenerlo il più possibile in previsione della notte, quando cesseranno i voli consentendoci di rientrare nella gestione di un incendio boschivo e non più di un incendio interfaccia. Il fatto che la quasi totalità dei residenti sfollati la notte scorsa stiano rientrando nelle loro case e che soprattutto non ci siano stati feriti è un grande risultato di protezione civile". La riunione con vigili del fuoco, sindaci e prefetto si è tenuta all'aeroporto di Villanova d'Albenga, dove è stato istituito un polo operativo e dove fanno riferimento i tre Canadair, gli elicotteri dell'Aib e i vigili del fuoco, oltre che i volontari di Protezione civile.