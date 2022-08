Incendio ad Albenga, aeroporto di Villanova chiuso da sabato

di Christian Torri

Da ieri sono in azione anche elicotteri e Canadair nel tentativo di domare il rogo. Un terzo canadair è in arrivo da Olbia

L'incendio che sta continuando in queste ore ad Albenga ha determinato la chiusura dell'aeroporto di Villanova che da sabato alle 15 ha sospeso il normale svolgimento delle attività. Non solo ieri pomeriggio le fiamme hanno interessato la pista di atterragio fino a sera. Da ieri sul posto sono in azione anche elicotteri e Canadair nel tentativo di domare il rogo.

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha confermato l'arrivo di un terzo canadair, proveniente da Olbia, che si aggiungerà agli altri due già operativi nello spegnimento dell'incendio di interfaccia che sta interessando la zona di Albenga.