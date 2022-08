Albenga, ancora fiamme nei boschi dell'entroterra

di Redazione

Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni ma per ora la situazione resta difficile ma sotto controllo

Ha ripreso con vigore l'incendio nella zona di Arveglio, tra i comuni di Albenga e Arnasco, in provincia di Savona. Ieri sembrava essere stato spento in maniera definitiva ma a causa del forte vento di questa notte le fiamme hanno ripreso arrivando fino alla zona boschiva di Villanova d'Albenga. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni ma per ora la situazione resta difficile ma sotto controllo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono operativi 12 volontari anti incendio boschivo e due elicotteri.