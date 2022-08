Incendio ad Albenga, Giampedrone: "Situazione molto complicata, 400 ettari bruciati sono un patrimonio boschivo inestimabile"

di Matteo Angeli

L'assessore alla Protezione civile: "Un grazie a chi da giorni sta lavorando senza sosta per contenere queste lingue di fuoco"

L'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone questa mattina è stato ad Albenga per seguire da vicino tutte le operazioni di spgenimento delle fiamme.

"Ci sono i vigili del fuoco, il comparto dei volantori con più di 70 persone in campo da ieri, i sindaci e le forze dell'ordine che stanno gestendo da più di 48h - le sue parole a Telenord - Questa emergenza ha visto più di 100 persone dover abbandonare le loro case e ora stiamo cercando di riporarli in sicurezza per rientrare nelle loro abitazioni ed è iniziata la computa dei danni alle case. Ci sono tre Canadair che stanno sorvolando i territori delle lingue di fuoco, i nostri eliccotteri regionali e tutto quello che serve per poter affrontare questa sitauzione".

"Sono due giorni che brucia questo territorio con un intensificarsi nella serata di ieri quando in queste zone limitrofe si è scatenato un temporale che non ha scaricato acqua, ma vento che ha alimentato ancora di più le fiamme".

"Adesso l'obiettivo è riportare in casa più persone possibili e fare il computo dei danni di che rimangono per quelle persone che non potranno più fare rientro nelle loro case"