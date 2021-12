Imperia, Scajola: "Rischiamo la zona rossa, vacciniamoci tutti"

di Marco Garibaldi

L'appello del primo cittadino: "La nostra regione sarà tutta zona gialla da lunedì, ma corriamo il rischio che la nostra provincia possa diventare zona rossa"

"Siamo in una situazione molto complicata. La provincia di Imperia è quella in Liguria che ha i dati peggiori. La nostra regione sarà tutta zona gialla da lunedì, ma corriamo il rischio che la nostra provincia, nelle prossime settimane, possa addirittura diventare zona rossa e creare forti difficoltà a cittadini e categorie economiche. Bisogna che si vaccinino tutti, anche i bambini. Per questo motivo ho lanciato un appello alle maestre".

Lo ha detto stamani il sindaco di Imperia, Claudio Scajola riferendosi ai dati pubblicati ieri che vedono, nella sola provincia di Imperia, 340 nuovi contagi.