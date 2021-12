Liguria prossima alla zona gialla, Peracchini: "Non cambia molto, ma metodo sbagliato"

di Edoardo Cozza

Il sindaco della Spezia spiega le sue perplessità: "Noi distanti da Genova e Imperia dove c'è boom di contagi, un sistema che andrebbe rivoluzionato"

"Sinceramente è un trend che tiene troppo in considerazione la positività, che se si è vaccinati non comporta praticamente problemi. In Liguria le criticità sono dalla parte opposta: il metodo scelto per indicare le zone non va bene, noi siamo quasi più vicini a Roma che a Imperia e ci troviamo investiti da questa cosa. Comunque non cambierà molto, al netto della mascherine obbligatorie all'aperto. Comunque ripeto, vanno cambiati i paradigmi a livello nazionale": così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini commenta la prossima entrata della Liguria in zona gialla.