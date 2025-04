Liguria, 35 milioni per gli interventi antisismici negli ospedali della regione

GENOVA - È stato approvato oggi in Giunta il programma straordinario di investimenti, per un totale di circa 35 milioni di euro, per gli interventi previsti nel programma “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile PNC”, già finanziato dal Fondo nazionale complementare al PNRR. Si tratta di 9 interventi, già contrattualizzati per quanto riguarda l’appalto di esecuzione dei lavori da parte di aziende, enti, istituti del Servizio Sanitario Regionale, per specifici interventi di edilizia sanitaria per adeguamento sismico: in Asl 3 sono stati finanziati più di 5 milioni e 100 mila euro per la Colletta di Arenzano, in Asl4 circa un milione di euro per l’ospedale di Lavagna, 2 milioni e 800 mila euro circa per l’ospedale di Sestri Levante, in Asl5 sono stati stanziati 2 milioni e 500 mila euro circa per Distretto 17 riviera Val di Vara P.O. San Nicolò di Levanto – Via Nostra Signora della Guardia, 1 milione e 200 mila euro circa per il Padiglione 13 del Policlinico San Martino e circa 4 milioni di euro per il Padiglione Specialità, 8 milioni e 100 mila euro circa per il Monoblocco, 8 milioni e 300 mila euro circa per il Padiglione 0 dell’Ospedale Gaslini e 1 milione 600 mila euro per il Padiglione di Psichiatria.

“Questo piano di interventi ci permette di dare concretezza ai nostri progetti di tutela e valorizzazione della sanità pubblica – spiega l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò – Questi mesi sono importanti non solo per la programmazione, gli investimenti e gli interventi di adeguamento anti sismico ma anche per l’acquisto di nuovi macchinari, l’ammodernamento delle strutture, la digitalizzazione, a cui si sta aggiungendo la realizzazione della rete territoriale della Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali, ovvero quel progetto di riqualificazione della sanità territoriale che garantirà una risposta molto più efficace ed efficiente ai bisogni di salute dei cittadini, proteggendo i nostri ospedali dagli accessi impropri in particolare nei pronto soccorso. Grazie a questi interventi avremo ospedali sempre più sicuri e moderni”.

