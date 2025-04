Open Week sulla salute della donna, visite ed esami gratuiti al Gaslini

GENOVA - Anche l’Istituto Gaslini aderisce alle iniziative della Open Week sulla salute della donna dal 22 al 30 aprile, in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile. L’iniziativa è di Fondazione Onda, che ha conferito all’IRCCS pediatrico genovese come unico ente ligure il riconoscimento di tre bollini rosa per l’offerta di servizi dedicati al genere femminile. Le attività in programma sono volte a promuovere la salute della donna nella sua interezza, per tutte le fasce d’età, e consisteranno in visite ed esami per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Il programma Consulenze psicologiche: il 28 aprile, dalle ore 9 alle ore 10.30, sarà possibile accedere a colloqui psicologici presso il primo piano dei padiglioni 4 e 16. Le consulenze saranno svolte dalle dottoresse Cristina Venturino, Serena Rebora, Alice Parodi e Laura Bandelloni. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a: psicologia@gaslini.org.

Visite endocrinologiche per patologie tiroidee: il 29 e 30 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, presso l’ambulatorio di endocrinologia al piano terra del Padiglione 16 (corridoio giallo) il dottor Roberto Gastaldi effettuerà visite specialistiche per patologie tiroidee. È necessaria la prenotazione via e-mail a: mariaaulicino@gaslini.org. Esame DEXA osseo (riservato a pazienti che non si siano mai sottoposti a questo tipo di esame): sarà disponibile il 23 aprile (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15.30) e il 30 aprile (dalle 10 alle 11 e dalle 14.30 alle 15), presso l’ambulatorio DXA al piano terra del Padiglione 16 – corridoio giallo. L’esame sarà effettuato dalla dottoressa Natascia Di Iorgi. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: mariaaulicino@gaslini.org. Visite per obesità: previste per i giorni 28 e 29 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, presso l’ambulatorio dedicato del Padiglione 16 – piano terra, corridoio giallo. Le visite saranno condotte dal dottor Giacomo Tantari. Prenotazioni via e-mail a: mariaaulicino@gaslini.org. Visite per diabete gestazionale: si terranno il 23 e 24 aprile, dalle 14.30 alle 15.30, presso l’ambulatorio di diabetologia del Padiglione 16 – piano terra, corridoio giallo. Saranno effettuate dal dottor Nicola Minuto. Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria: mariaaulicino@gaslini.org. Televisite dietologiche: disponibili nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 15. Le visite, condotte dalle dottoresse Daniela Rebora e Federica Lobascio, si svolgeranno in modalità telematica. Tutte le istruzioni per il collegamento verranno fornite al momento della prenotazione, che dovrà essere effettuata scrivendo a: danielarebora@gaslini.org oppure federicalobascio@gaslini.org. Colloqui con neuropsichiatra infantile: in programma il 22 aprile, dalle ore 14 alle ore 17, presso il piano terra del Padiglione 4 (UOC Neuropsichiatria Infantile). Gli incontri, finalizzati a orientare pazienti e genitori nel percorso di presa in carico per disturbi d’ansia, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, saranno condotti dalle dottoresse Thea Giacomini e Manuela Carpaneto. Prenotazioni via e-mail a: theagiacomini@gaslini.org oppure manuelacarpaneto@gaslini.org. Tutti i servizi offerti durante l’Open Week sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione anticipata agli indirizzi e-mail indicati per ciascuna attività. A partire da oggi, 8 aprile, li lista completa sarà consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Selezionando l’ospedale Gaslini e la provincia di Genova, è possibile visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

