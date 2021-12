Covid, da lunedì la Liguria sarà in zona gialla. Mascherine obbligatorie ovunque

di Marco Garibaldi

Il presidente Toti: "Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus in questi giorni"

"Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus in questi giorni e che conferma che ci troviamo nel picco della quarta ondata. Fortunatamente grazie ai vaccini, la media intensità di cura e le terapie intensive sono occupate di un terzo rispetto allo scorso anno e questo ci permette di non avere situazioni di allarme negli nostri ospedali".