Imperia, le frecce tricolori incantano decine di migliaia di spettatori

di Anna Li Vigni

I più fortunati hanno assistito alle acrobazie aeree direttamente a bordo dell'Amerigo Vespucci. La diretta su Telenord

Una giornata evento a Imperia dove le Frecce Tricolori e la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci hanno dato vita ad uno spettacolo unico.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale si è esibita eseguendo figure e acrobazie nello spazio aereo sovrastante la nave più bella del mondo. Un evento emozionante soprattutto per chi ha potuto visitare la nave scuola della Marina Militare italiana e poi assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica, direttamente a bordo della Amerigo Vespucci.

Presi d'assalto il lungomare Vespucci, i porti e le spiagge. I punti consigliati per una miglior visione delle acrobazie sono stati Borgo Prino, Borgo Marina, Molo Salvo di Porto Maurizio, Parco Urbano, Molo di Oneglia e Calata Cuneo. Traffico in tilt in città dopo l'esibizione.

Le Frecce torneranno ad esibirsi a Santo Stefano e a Riva Ligure.

Ad attrarre visitatori e curiosi anche la presenza in rada, nello specchio acqueo antistante Imperia, della nave scuola Amerigo Vespucci, il cui comandante è il ligure Massimiliano Siragusa.

Telenord ha trasmesso in diretta una esclusiva visita del veliero storico e lo spettacolo delle Frecce.