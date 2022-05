Lo spettacolo delle Frecce Tricolori: diretta no-stop su Telenord dalle 14.30

di Marco Innocenti

Al "Maradona" i rossoblù perdono 3-0. In città tutti col naso all'insù per ammirare le evoluzioni della pattuglia acrobatica

Una domenica pomeriggio da non perdere su Telenord: saremo infatti in diretta no stop a partire dalle 14.30 con "Stadio Goal" per seguire la delicatissima sfida che vedrà il Genoa impegnato sul campo del Napoli per cercare di tenere accese le proprie speranze di salvezza. Il fischio d'inizio al "Maradona" è fissato per le 15.

A seguire, subito dopo la fine del match, via al lungo post partita, con i commenti degli opinionisti in studio e collegamenti con vari ospiti per discutere con voi il risultato del campo ma soprattutto un ampio collegamento live per seguire, con due troupe in due punti diversi della città, lo spettacolo delle Frecce Tricolori che solcheranno i cieli di Genova in occasione dei "GP Days", la due giorni dedicata a Giorgio Parodi e alla sua mitica Moto Guzzi, l'azienda fondata nel 1921 insieme a Carlo Guzzi.

Appuntamento quindi a partire dalle 14.30 per seguire insieme questa lunga e spettacolare domenica pomeriggio. In compagnia (e in diretta) su Telenord.