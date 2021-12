Imperia, Claudio Scajola è il nuovo presidente della provincia

"Desidero davvero ringraziare tutti gli amministratori che hanno preso parte a questa consultazione elettorale. Con il loro voto hanno lanciato un segnale di vicinanza e fiducia verso un'istituzione, la Provincia, che deve recuperare prestigio e centralità. Il dato sull'affluenza dimostra una presa di consapevolezza generale dell'importanza del momento. A partire da domani sarò al lavoro sulle tante sfide che attendono il nostro territorio, sapendo che le difficoltà non devono scoraggiarci ma essere da stimolo per fare ancora meglio.

A tutti i consiglieri provinciali eletti nelle diverse liste va il mio augurio di buon lavoro. Troveranno sempre in me una persona aperta all'ascolto e al dialogo, purché il confronto non venga utilizzato come pretesto per non decidere. Quello che ci attende è infatti il tempo del coraggio e delle scelte.