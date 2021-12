Covid in Liguria, 754 nuovi casi ma è ancora boom nel ponente: +245 solo a Imperia

di Marco Innocenti

Rallenta un po' la crescita dei posti letto occupati in ospedale (oggi sono 376) e calano le terapie intensive: -2 rispetto a ieri . Ancora 4 decessi

Sono 754 i nuovi casi covid registrati oggi in Liguria (ieri erano stati 1.007), a fronte di 5.250 tamponi molecolari e 8.637 test antigenici effettuati, con il tasso di positività che si attesta quindi al 5,4%. I nuovi casi sono stati registrati 245 a Imperia, 179 a Savona, 179 a Genova (141 in Asl 3 e 38 in Asl 4), 146 alla Spezia e 5 non residenti in Liguria. Continua quindi la crescita dei contagi nel ponente della nostra regione, confermando un andamento evidenziato già da alcuni giorni soprattutto nella provincia di Imperia.

Al netto di 477 guariti, il numero totale dei positivi in Liguria cresce quindi di 273 unità, arrivando a 10.275. Nel conteggio, infatti, vanno inseriti anche i 4 decessi registrati nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di 61 anni morto all'ospedale San Martino, un uomo di 84 anni morto all'ospedale di Sanremo, e due donne, rispettivamente di 84 e 88 anni morte negli ospedali di La Spezia e Pietra Ligure.

Cresce ancora (ma "solo" di 4 unità) l'occupazione dei posti letto negli ospedali della Regione, arrivando ad un totale di 376, con 29 pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 31). Di questi - fa sapere Regione Liguria - 24 sono non vaccinati e 5 sono vaccinati ma tutti con altre malattie pregresse.