Genova, ambulatori e studi medici aperti nel ponte del 25 aprile

Per supportare i cittadini durante la festività del 25 aprile, sabato 26 e domenica 27 sono previste sul territorio di Asl3 aperture straordinarie di studi medici. L’iniziativa verrà replicata anche per il ponte del 1° maggio (su www.asl3.liguria.it verranno pubblicate le successive disponibilità prima di tale data). L'offerta è aperta a tutti i cittadini di Asl3, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di medicina generale*. L'accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, nei giorni e negli orari indicati. Il calendario copre tutti i sei Distretti sociosanitari di Asl3. Alle aperture straordinarie si aggiungono l’Ambulatorio di prima accoglienza dell’Ospedale Gallino e il Servizio di Urgenza Odontoiatrica della Fiumara.

Di seguito i dettagli dell'offerta relativa ai prossimi tre giorni:

STUDI MEDICI CON APERTURA STRAORDINARIA Venerdì 25 aprile 2025 Distretto 8 8.00 – 12.00 dott. Granata L., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 14.00 – 17.00 dott. Granata L., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 Distretto 9 8.00 – 12.00 dott.ssa Olivero M., via Gian Domenico Cassini 11R, Genova Sampierdarena 14.00 – 17.00 dott.ssa Catania V., via Ciro Menotti 20/4 Genova Sestri Ponente Distretto 10 8.00 – 12.00 dott.ssa Bruzzone I., via delle Piane 27 Ronco Scrivia 14.00 – 17.00 dott.ssa Bruzzone I., via delle Piane 27 Ronco Scrivia Distretto 11 8.00 – 12.00 dott. Donato M., via Giovanni Amendola 8-12 R Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa De Jorio F., via Giovanni Amendola 10 R Genova Distretto 12 8.00 – 12.00 dott. Milonich L., via Bertuccioni 24/4 Genova 14.00 – 17.00 dott. Milonich L., via Bertuccioni 24/4 Genova Distretto 13 8.00 – 12.00 dott. Olivari F., via Aurelia 209 Camogli 14.00 – 17.00 dott. Mokthtari Ali Reza, piazza Matteotti 9 Recco Sabato 26 aprile 2025 Distretto 8 8.00 – 12.00 dott.ssa Piccardo E., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 14.00 – 17.00 dott.ssa Piccardo E., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 Distretto 9 8.00 – 12.00 dott.ssa Baffi S., via Ala 9 Genova Sestri Ponente 14.00 – 17.00 dott. Russo G., via Rolando 35/3 Genova Sampierdarena Distretto 10 8.00 – 12.00 dott. Garresio A., via Rivarolo 117 R Genova Rivarolo 14.00 – 17.00 dott.ssa Olsen R., via delle Piane 27 Ronco Scrivia Distretto 11 8.00 – 12.00 dott. Ciccarelli S., via XX Settembre 21/3 Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa De Jorio F., via Giovanni Amendola 10 R Genova Distretto 12 8.00 – 12.00 dott.ssa Siciliano B., Via Fereggiano 47 Genova 14.00 – 17.00 dott. Iannopollo D., piazzale Parenzo 3/2 Genova Distretto 13 8.00 – 12.00 dott. Olivari F., via Aurelia 209 Camogli 14.00 – 17.00 dott. Mokthtari Ali Reza, piazza Matteotti 9 Recco Domenica 27 aprile 2025 Distretto 8 8.00 – 12.00 dott.ssa Gaggero M., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 14.00 – 17.00 dott. Mazzarello D., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4 Distretto 9 8.00 – 12.00 dott. Russo G., via Rolando 35/3 Genova Sampierdarena 14.00 – 17.00 dott.ssa Carlotto F. A., via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente Distretto 10 8.00 – 12.00 dott.ssa Cecconi M., via Celesia 54R, Genova Rivarolo 14.00 – 17.00 dott.ssa Cecconi M., via Celesia 54R, Genova Rivarolo Distretto 11 8.00 – 12.00 dott.ssa Balduzzi L., Via Interiano 3/7 A Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Balduzzi L., Via Interiano 3/7 A Genova Distretto 12 8.00 – 12.00 dott.ssa Turco L., via Fereggiano 23/5 Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Turco L., via Fereggiano 23/5 Genova Distretto 13 8.00 – 12.00 dott. Olivari F., via Aurelia 209 Camogli 14.00 – 17.00 dott. Mokthtari Ali Reza, piazza Matteotti 9 Recco Si consiglia di controllare preventivamente questa pagina, che recepisce gli eventuali aggiornamenti, prima di recarsi presso la sede scelta *Nelle strutture Asl3 è presente, oltre al medico, personale sanitario AMBULATORIO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CODICI A BASSA COMPLESSITÀ) PRESSO L'OSPEDALE GALLINO L'ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo SERVIZIO DI URGENZA ODONTOIATRICA PALAZZO DELLA SALUTE FIUMARA Si ricorda inoltre che è attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (ultima visita alle 12).

