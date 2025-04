Euroflora, "Gaslini" premiato per la più bella composizione commemorativa

GENOVA - In occasione di Euroflora 2025, l’Istituto Giannina Gaslini è protagonista con una novità dal forte valore simbolico attraverso la presentazione del fiore “Giannina”, una nuova varietà di ranuncolo PonPon® dedicata all’ospedale, che celebra il percorso del suo rinnovamento: un fiore speciale per un anno speciale, quello in cui inizia la costruzione del Padiglione Zero, punto di partenza del progetto Nuovo Gaslini. La creazione di questo fiore unico e bellissimo dedicato al nostro Istituto è un gesto di grande significato, che sottolinea un momento storico di profonda innovazione per il Gaslini.

L'Ospedale Gaslini premiato a Euroflora La nuova varietà di ranuncolo è visibile in anteprima all'interno di una speciale installazione floreale collocata al primo piano del Padiglione Blu del Waterfront di Levante, durante Euroflora 2025 (in programma dal 24 aprile al 4 maggio). La giuria di Euroflora ha premiato l’ospedale Gaslini con il primo premio per la più bella composizione floreale commemorativa (concorso 65) e con il secondo premio per il miglior ranuncolo (concorso 89). Col ranuncolo Giannina, che d'ora in poi, porterà il nome della figlia di Gerolamo Gaslini, Fondatore del nostro ospedale, celebriamo l’unicità e la poesia che ogni bimbo racchiude in sé, e al tempo stesso raccontiamo la trasformazione che sta vivendo l'ospedale pediatrico a lei dedicato. Questa particolare varietà di ranuncolo della linea PonPon® si distingue per l’eleganza dei petali bianchi venati di verde e per la sua forma sferica e piena, capace di durare fino a tre settimane in bouquet. È una delle ultime e più raffinate creazioni dell’azienda Biancheri Creazioni, leader mondiale nell’ibridazione floricola di ranuncoli e anemoni e che ha sede a Camporosso (IM), con esportazioni in oltre 30 Paesi.

Il progetto di fundraising A partire dal prossimo anno, grazie alla generosità di Biancheri Creazioni (che oltre alla dedica del fiore, ha donato l'allestimento dell'installazione a Euroflora) nel terzo weekend di marzo, sarà possibile sostenere l’Istituto Gaslini con una donazione legata al ranuncolo "Giannina".

Sarà un modo concreto per contribuire ai grandi progetti dell’ospedale attraverso un’iniziativa solidale in collaborazione con la nostra fondazione Gaslininsieme ETS. Da marzo 2026 chi lo desidera potrà sostenere il progetto del Nuovo Gaslini con un’offerta libera e ricevere questi splendidi fiori come gesto di partecipazione concreta.

