Il sindaco di Savona Russo a Telenord: "Ecco come cambierò la città"

di Redazione

Il sindaco di Savona Marco Russo è stato ospite della trasmissione di Telenord Tiro Incrociato sottoponendosi alle domande del direttore Giampiero Timossi e del vicedirettore Matteo Angeli. Collegata da Roma la giornalista del Domani Daniela Preziosi.

"Il decoro della città è tra gli obiettivi principali- ha detto Russo - come un obiettivo che ho è anche quello di migliorare il rapporto tra il porto e la città. Un rapporto che si è rotto da diversi decenni, Savona non ha più riconosciuto nel porto una occasione di sviluppo, l'ho sempre definito un rapporto di indifferenza conflittuale. La prima cosa che ho fatto è quella di costituire un tavolo territoriale con tutti i comuni portuali che serva a rapportarsi con l'autorità di sistema. Ho tante idee in testa, alcune spero di metterle in pratica il prima possibile sempre con l'aiuto dei cittadini, con un costante confronto con loro. Savona aveva toccato il punto più basso, ora ha voglia di ripartire".

E poi sulle infrastrutture: "L'Aurelia Bis dovrebbe ripartire a breve il cantiere, abbiamo chiesto ad Anas aggiornamenti. Ci sono quartieri della città che da troppi anni hanno grossi disagi, speriamo davvero che tutto si sblocchie che si possa avere questa opera davvero importante per tutta la zona".