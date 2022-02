Aurelia bis,il sindaco di Savona Russo: "Aspettiamo risposte da Anas, situazione inaccettabile"

di Marco Innocenti

Il primo cittadino a Telenord: ''E' un'infrastruttura molto importante per i comuni del comprensorio, deve essere completata''

Dopo aver concordato di inviare una lettera ad Anas sul tema dell'Aurelia bis, i sindaci dei sei comuni del comprensorio (Savona, Vado Ligure, Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi e Quiliano) si sono riuniti e hanno messo per iscritto la richiesta di essere aggiornati in modo puntuale, per avere un piano di controllo costante sui lavori.

Il sindaco di Savona Marco Russo è intervenuto a Telenord su questo argomento: ''Abbiamo bisogno di essere aggiornati in maniera puntuale. é un'infrastruttura importantissima per noi, dal punto di vista del turismo, del porto, e il cantiere aperto crea disagi enormi per i quartieri che sono coinvolti''. Interviene anche sull'unione del comprensorio: ''Dobbiamo pensare in termine ''comprensoriale'' e tutti i comuni intorno condividono questo orientamento. Dopo aver inviato la lettera abbiamo qualche speranza in più, ma vogliamo informazioni dirette, approfondamenti più specifici'.

Russo conclude confermando l'insostenibilità di questa situazione: ''stiamo parlando di completare un cantiere aperto da tempo, questa stuazione così è inaccettabile. L'infrastruttura oltre ad essere completata deve essere conclusa del tutto, e quindi avviare anche la progettazione per portare definitivamente a termine il programma. Siamo quasi del tutto sicuri che l'Anas, dopo aver ricevuto una lettera da parte di sei comuni, ci darà aggiornamenti, in caso contrario valuteremo cosa fare''