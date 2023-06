Il ministro Lollobrigida a Genova: "Zero plastiche monouso? Oggi non è idoneo abolirle"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Oggi non è idoneo farlo" - Così il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, ha risposto al fondatore di Slow Food Carlo Petrini in merito alla richiesta di azzerare l'uso della plastica monouso. "Abbiamo chiesto anche in Europa di lavorare su questo tema facendo scelte che non cambino ogni volta in maniera radicale. L'Italia - ha detto il ministro, che ha partecipato all'inaugurazione di Slow Fish a Genova - oggi è leader per il riciclo. In Europa siamo stati in grado di anticipare gli obiettivi di diversi anni e crediamo che quella sia una strada che ha visto anche l'Europa investire, a partire dal Pnrr. Limitare o abolire totalmente l'uso delle plastiche non lo riteniamo oggi idoneo specie se nel resto del mondo non si fanno scelte omogenee a questa".

"Stiamo lavorando anche in Europa per avere pragmaticamente una risposta che salvaguardi da una parte la sostenibilità ambientale e dall'altra quella produttiva perchè solo un modello che le veda viaggiare in parallelo può garantire un equilibrio di sviluppo economico e sociale" ha aggiunto Lollobrigida.

Petrini aveva sollecitato la necessità di "farla finita con la plastica monouso, che è l'attuale elemento distintivo della produzione alimentare, il più incisivo. Basta. La situazione nei nostri mari sta diventando drammatica con vere e proprie isole di plastica grandi come intere regioni, che inquinano non solo gli oceani ma anche il Mar Mediterraneo".

"La plastica in mare" - ha rilevato Petrini, - "si frantuma ma non scompare, arriva al punto di entrare nel circuito alimentare, noi mangiamo microplastica che incide sulla nostra salute, una recente analisi stima che ognuno di noi ogni mese-mese e mezzo si mangia l'equivalente di una carta di credito. Penso che su questo fronte da Genova e da Slow Fish 2023 - ha proseguito - deve partire un impegno a farla finita con la plastica monouso nell'industria alimentare, un obiettivo da portare avanti con determinazione. Non possiamo parlare di sistema marino, se è compromesso dall'aumento di Co2 e dall'inquinamento della plastica"