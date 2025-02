Il genovese Roberto Costa è il miglior ristoratore del Regno Unito

La ristorazione ligure conquista la Gran Bretagna. Roberto Costa, genovese e fondatore della catena Macellaio RC, è stato premiato come Miglior Ristoratore del Regno Unito in un evento esclusivo organizzato dall’Associazione Sommelier in UK. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa sede di 38 Lincolns Inn Fields, con vista sul Royal College of Surgeons of England, alla presenza di numerosi esponenti del settore. Un riconoscimento che conferma l’eccellenza della cucina italiana all’estero e il talento degli imprenditori liguri nella ristorazione internazionale.

Un premio di prestigio – L’evento ha celebrato i migliori professionisti del settore Hospitality nel Regno Unito, assegnando riconoscimenti ai protagonisti della gastronomia britannica. Tra i vincitori più attesi, Roberto Costa, affiancato dallo chef stellato Michel Roux Jr., ha ricevuto il titolo di Miglior Ristoratore del Paese, un traguardo che premia il suo impegno nel valorizzare la tradizione culinaria italiana e, in particolare, le eccellenze liguri.

Un ambasciatore della Liguria – Costa ha costruito la sua carriera puntando sulla qualità delle materie prime e sulla valorizzazione della carne di Fassona piemontese, diventata il simbolo della sua catena Macellaio RC, presente con più sedi a Londra. I suoi ristoranti si distinguono per il format innovativo, che unisce macelleria e cucina in un’esperienza autentica, basata su un contatto diretto tra cliente e prodotto.

Le sfide della ristorazione dopo la Brexit – Il riconoscimento arriva in un periodo complesso per il settore, segnato dalle difficoltà legate alle nuove normative post-Brexit, che hanno reso più difficile l’importazione di prodotti italiani nel Regno Unito. Nonostante queste sfide, Costa è riuscito a mantenere alta la qualità della sua offerta, rafforzando l’immagine della gastronomia italiana e ligure in un mercato sempre più competitivo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.