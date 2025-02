Giornata Mondiale Diversità: perché oggi indosso calzini spaiati, insieme sono sempre una coppia

Oggi, 7 febbraio, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Accettazione della Diversità, una ricorrenza che da 12 anni ci invita a riflettere sul valore della diversità e sull'importanza di accoglierla. Il simbolo di questa giornata è semplice ma potente: due calzini di colore diverso, che insieme formano comunque un paio. Un messaggio chiaro, che ci ricorda come la diversità, pur nel suo essere "altro", non solo è accettabile, ma rappresenta una parte fondamentale di ciò che siamo.

Oggi, per me, indossare calzini spaiati non è solo una scelta casuale, ma un gesto simbolico. Due calzini che, pur essendo diversi nel colore, sono perfettamente uguali nella sostanza: entrambi svolgono la stessa funzione, entrambi fanno parte di una coppia, entrambi contribuiscono a completare l'insieme. Così, come nella vita, le diversità non sono ostacoli, ma ricchezze che, se riconosciute e rispettate, arricchiscono il nostro cammino.

In un mondo che tende sempre più a uniformarsi, oggi ho voluto celebrare la bellezza dell’unicità, di chi sceglie di essere se stesso senza paura di distinguersi. Un piccolo atto quotidiano che ci invita a riflettere su quanto sia importante, ogni giorno, accettare la diversità, sia negli altri che in noi stessi.

