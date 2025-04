Genova, volontariato: 'Insieme per caso', inaugurata nuova sede al Diamante in Val Polcevera

Un nuovo spazio di accoglienza e inclusione è nato oggi nel quartiere Diamante, in via Pedrini 29, dove è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede dell’Associazione di volontariato Insieme per Caso. Un traguardo importante per una realtà che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie con figli disabili nella Valpolcevera.

Nata nel 2001 dall’iniziativa di un gruppo di genitori che si incontravano presso il Consultorio di Genova Bolzaneto, l’associazione ha costruito nel tempo una rete solida di supporto, offrendo attività inclusive e laboratori creativi di ceramica, arte, musica e cucina, oltre a centri estivi e iniziative di sensibilizzazione rivolte a scuole, enti e operatori del territorio. Uno dei progetti più significativi, il Progetto di lettura nelle scuole, giunto alla sua ventesima edizione, ha coinvolto nell’anno scolastico in corso circa 100 classi degli Istituti Comprensivi della zona, dimostrando l’efficacia dell’intervento educativo anche in ambito scolastico.

L’associazione, che oggi conta circa 150 soci, di cui una trentina attivi nel volontariato, promuove anche il sostegno diretto alle famiglie attraverso l’organizzazione di weekend di sollievo: momenti in cui piccoli gruppi di ragazzi vivono esperienze di autonomia all’interno della sede, in un contesto protetto ma stimolante. Con la crescita delle attività, gli spazi della vecchia sede non erano più sufficienti. Da qui la richiesta, accolta dal Comune di Genova e dal Municipio V Valpolcevera, di nuovi locali. Gli ambienti attuali sono stati ricavati grazie a un intervento strutturale realizzato da Arte su un’area adiacente e sistemati grazie ai contributi della Regione Liguria – tramite il bando per progetti infrastrutturali Dopo di Noi – del Municipio V, per gli impianti elettrici e idraulici, e della Fondazione Passadore per i serramenti.

“Da anni Regione Liguria sostiene progetti dedicati all’inclusione di persone con bisogni speciali, attraverso modelli innovativi e interventi socio-occupazionali,” ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, presente alla cerimonia insieme all’assessore comunale ai Servizi sociali Enrico Costa e al presidente del Municipio Federico Romeo. “L’inaugurazione di oggi non è solo un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio per rafforzare la vicinanza a queste realtà che svolgono un lavoro straordinario per tutta la comunità.”

La nuova sede rappresenta un’opportunità concreta per ampliare i progetti già in corso e per svilupparne di nuovi, inclusa la possibilità di permanenze più prolungate per i ragazzi, grazie a spazi più ampi e funzionali. Per conoscere meglio l’associazione Insieme per Caso o per offrire supporto e partecipare alle attività, è possibile visitare il sito www.insiemepercasogenova.it o scrivere all’indirizzo email insiemepercaso@libero.it.

