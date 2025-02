Genova, Ucraina, Padre Tarasenko: "Dopo tre anni si perde la pazienza di aspettare che tutto finisca"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La fiaccolata per la pace in Ucraina - Ha richiamato centinaia di genovesi che, accanto alla comunità ucraina, hanno marciato da Ponte Monumentale fino a piazza Matteotti.

Padre Vitaliy da tre anni è persona di riferimento per la comunità ucraina - "In tutto il mondo e soprattutto qui a Genova, a Savona, e in altre città è stata una bella testimonianza, perché i valori umani devono essere rispettati e perché se mancano questi valori e si mette in dubbio, si mette in gioco o in qualche mentalità mercantile, allora poi crolla tutto, anche la nostra relazione umana. Non possiamo giustificare colui che uccide, colui che porta la morte e dare la colpa alla vittima, a chi è stato aggredito. Perciò ringrazio molto per questo gesto, soprattutto di umanità, perché umanità si salva perché è umanità, perché è umana. Quando invece mancano questi valori, allora poi crolla tutto, .

Il sostegno alle persone che ancora oggi arrivano dall'Ucraina - "La guerra continua e le persone perdono la pazienza ad aspettare che finisca tutto. Poi chi perde anche la casa, chi perde i cari familiari E poi e poi viene questa decisione di lasciare tutto la propria terra e partire da qualche parte. Mi chiamano continuamente, possiamo essere qui, possiamo essere accolti. Purtroppo non abbiamo tanti strumenti per l'accoglienza come abbiamo avuto già nei primi giorni, ma comunque i segnali di ospitalità ci sono, non così tanti come prima, ma ci sono e mi colpiscono soprattutto le persone che hanno mantenuto in modo costante la vicinanza a chi soffre, a chi è nel bisogno in modo costante", spiega Padre Vitaliy.









