Genova, ubriaco alla guida ferisce due persone e abbandona l'auto. Denunciato

di Redazione

L'incidente stamattina in via Adamoli. Il venticinquenne di Montoggio è stato rintracciato poco dopo . Uno dei feriti è stato estratto dalla

Ubriaco alla guida di un'auto fa un incidente, ferisce due persone e fugge.

È successo questa mattina in via Adamoli in Valbisagno.

Il conducente dell'auto, un genovese di 25 anni di Montoggio, è stato rintracciato nella zona dell'incidente da una pattuglia della polizia locale. Il giovane ha rifiutato di essere sottoposto all'etilometro.

È stato denunciato per fuga dopo incidente e guida in stato di ebbrezza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare una delle due persone rimaste incastrate nell'auto.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo uno al Galliera e l'altro al San Martino.