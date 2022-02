Genova, ubriaco e con due passeggeri fugge all'alt e fa collezione di infrazioni: tolti 74 punti sulla patente

di Marco Innocenti

Il 18enne era ubriaco e trasportava due coetanei sul motorino (uno dei quali anche senza casco)

Un ragazzo genovese da poco maggiorenne, che trasportava sullo scooter ben due passeggeri, di cui uno senza casco, risultato ubriaco all'alcol test è stato sanzionato dalla Municipale genovese per guida in stato di ebbrezza, velocità elevata, passaggio con il semaforo rosso, circolazione contromano, pericolosi cambi di corsia, omessa precedenza alle intersezioni, trasporto di passeggeri in sovrannumero e senza casco, nonché l'omessa fermata all'alt degli agenti per un totale di 2 mila euro di multe.

E' successo in Carignano. Il ragazzo, che trasportava sul motorino due suoi coetanei di cui uno senza casco, è scappato all'alt dei vigili dopo aver fatto scendere in corsa i suoi passeggeri. Rintracciato poco dopo e sottoposto a test etilometrico, che ha dato esito positivo. Dopo avergli contestato le innumerevoli violazioni al codice della strada, la Polizia municipale gli ha reso noto che gli verranno decurtati 74 punti dalla patente, patente che gli verrà sospesa da 4 a 8 mesi e il fermo amministrativo della moto per 2 mesi. In più dovrà ripetere l'esame di guida.