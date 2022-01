Genova, ubriaco e senza patente travolge uno scooter e scappa: denunciato

di Marco Innocenti

E' successo intorno alle 21 in via Degola: il giovane a bordo della moto è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi

Domenica 16 Gennaio 2022