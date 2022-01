La Spezia, ubriaco sbatte con l'auto e vola in un giardino privato

di Edoardo Cozza

L'anteprima del cenone ad alto tasso alcolico: un 50enne causa un incidente per fortuna senza conseguenze per le persone. L'uomo è stato denunciato

Ieri sera alle 19 uno spezzino di 50 anni aveva già festeggiato l'addio al nuovo anno con amici ed era pronto a far rientro a casa in macchina per chiudere in bellezza il 2021. Ma siccome era completamente ubriaco ha perso il controllo della sua Fiat Punto, si è schiantato prima contro il guard rail poi contro la recinzione di un'abitazione abbattendola per finire planando nel giardino.

A seguito dell'urto il conducente è rimasto incastrato all'interno del veicolo. E' stato liberato dai vigili del fuoco intervenuti in suo soccorso. Alla Polizia Locale, giunta sul posto per i rilievi di rito, è bastato poco per capire le cause del sinistro. L'uomo è parso in evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol, dato confermato anche dai prelievi ematici effettuati in pronto soccorso che hanno accertato un valore molto ben oltre i 1,5 g/l. L'uomo è stato denunciato.