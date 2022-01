Genova, tragico incidente mortale. Muore un trentanovenne

di Redazione

L'uomo viaggiava sul suo scooter in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Inutile ogni tentativo di rianimarlo

Incidente mortale ieri sera a Genova. Gabriele Blasi, trentanovenne, era alla guida di uno scooter quando, per caue ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L'incidente è avvenuto ieri sera nel quartiere di Molassana e precisamente in via San Felice. Alcuni residenti sentendo il botto si sono subito affacciati dalle finestre per poi chiamare i soccorsi. Sul posto i militi della pubblica assistenza di Molassana e il 118. Ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi. Inutile purtroppo il loro tentativo di rianimarlo.

Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamnica di quanto accaduto.

E' il secondo incidente mortale avvenuto a Genova nel mese di gennaio dopo quello di via Casoni, a San Fruttuoso e il terzo in un mese considerato quello sulla Sopraelevata dove ha perso la vita Giacomo Fantoni.