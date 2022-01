Genova, incidente mortale a San Fruttuoso. Muore un giovane di 22 anni

di Redazione

Dalle prime ricostruzioni fatte, pare che il pedone sia stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

Un ragazzo di soli 22 anni che attraversava la strada è stato investito e ucciso. E' successo questa sera in via Casoni, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

E' ancora presto per capire l'esatta dimanica di quanto accaduto ma dalle prime ricostruzioni fatte, pare che il pedone sia stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Sul posto sono giunti i militi di un'ambulanza e il personale del 118 ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo sono risultati vani.

La vittima, che si chiamava Cheng Han, è stato investito da una moto che lo ha letteralmente fatto volare per terra a pochi metri di distanza. L'uomo alla guida del mezzo è stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Indagini sono in corso da parte degli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale.