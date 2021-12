Genova, incidente mortale in Sopraelevata: centauro perde la vita

di Marco Innocenti

L'incidente, sul quale la polizia locale sta ancora indagando, è avvenuto poco dopo le 23: carreggiata in direzione ponente chiusa al traffico

Potrebbe semplicemente aver perso il controllo della propria moto, il centauro che ha purtroppo perso la vita intorno alle 23 lungo la carreggiata in direzione ponente della Sopraelevata. Lo schianto sarebbe stato molto violento e, all'arrivo dei soccorritori del 118, non ci sarebbe stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Sul posto, anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a chiudere al traffico la strada per portare a termine i rilievi necessari a far luce sulla reale dinamica dell'incidente. Dalle prime ricostruzioni, però, non sembra ci siano altri veicoli coinvolti.