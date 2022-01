Genova, incidente mortale in via Casoni: il motociclista negativo all'alcol test

di Marco Innocenti

L'uomo, un 44enne genovese, nella serata di venerdì 7 gennaio aveva travolto e ucciso il 22enne Cheng Han

Sarebbe risultato negativo all'alcol test il motociclista che, la sera di venerdì 7 gennaio scorso, ha investito e ucciso il giovane Cheng Han in via Casoni a San Fruttuoso. L'esame, effettuato subito dopo l'incidente, avrebbe evidenziato un tasso alcolemico inferiore ai limiti di legge.

Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, anche se un testimone avrebbe raccontato agli agenti che la moto a bordo della quale viaggiava il centuaro 44enne procedeva a forte velocità. Un particolare questo che troverebbe riscontro anche dalla posizione del corpo del giovane Cheng, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza dopo l'urto con la moto.

Cheng Han era molto conosciuto in zona perchè i suoi genitori hanno un bar in via Giacometti, proprio a pochisimi metri dal luogo della tragedia. Il ragazzo stava attraversando la strada per raggiungere la propria abitazione.