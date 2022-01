Albenga, incidente mortale. Motociclista perde la vita

di Matteo Angeli

Secondo le prime ricostruzioni una vettura, guidata da una donna, avrebbe svoltato per entrare in una traversa, senza accorgersi dell'arrivo dello scooter

Incidente mortale questa sera ad Albenga. Un uomo di 48 anni, L.T., titolare di un bar in zona, è morto dopo essersi scontrato con una vettura. La vittima viaggiava in sella a uno scooter Kymco Xciting.

La moto è stata travolta da una Fiat 500 che marciava nella direzione opposta in via dell'Agricoltura. Secondo le prime ricostruzioni l'auto, guidata da una donna, avrebbe svoltato sulla propria sinistra, per entrare in una traversa, senza accorgersi dell'arrivo dello scooter. Nello scontro il 48enne è stato sbalzato per diversi metri e la caduta gli è stata fatale.

Sul posto sono arrivate l'automedica con il personale del 118, un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga, i vigili del fuoco, la polizia locale e, in un secondo momento, anche i carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.