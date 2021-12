Albenga, scontro fra auto e moto lungo l'Aurelia: muore uno scooterista di 46 anni

di Marco Innocenti

I due veicoli procedevano nella stessa direzione: la vittima, dopo l'urto, è precipitata in un canale di scolo che corre parallelo alla strada

Non ce l'ha fatta il 46enne che, intorno alle 15.30 di oggi, è rimasto vittima di uno scontro con un'auto mentre era alla guida del suo scooter ad Albenga, tra l'Aurelia e via del Cristo. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli sono venuti in contatto mentre procedevano nella stessa direzione e l'uomo è stato sbalzato al di fuori della carreggiata, finendo in un canale di scolo delle acque, che corre parallelo alla strada. Dalle prime ricostruzioni, sembra che lo scooter stesse sorpassando proprio mentre l'auto svoltava all'incrocio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Albenga con l'auto medica del 118, i vigili del fuoco e la polizia ma le condizioni dello scooterista sono subito parse molto gravi e, dopo i tentativi di rianimarlo, l'uomo è purtroppo deceduto. La vittima è P.L., di 46 anni, residente nella zona di Albenga.