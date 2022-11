Genova, Toti sul respingimento dei migranti a Ventimiglia: "Affidiamoci a Tajani e Meloni"

Un dèja-vu. È ciò che pensa Giovanni Toti, sollecitato sull'argomento a margine del convegno di Confprofessionisti, sulla questione relativa ai respingimenti dei migranti a Ventimiglia: "Nulla di nuovo sotto il sole. È chiaro che le tensioni verbali di questi giorni hanno acuito un tema che viviamo da molto tempo. Mi auguro che questo innalzarsi della tensione abbia come contraltare una riunione presto a Bruxelles dei ministri degli Esteri e magari anche degli Interni che possa finalmente dare un ordine a una cosa che ordinata non è".

Il presidente ligure ritiene che siano anni che i francesi respingano i migranti alla frontiera e che alternativamente aprano e chiudano la frontiera con disagi per i frontalieri italiani e per le due economie (francese e italiana) legate a commercio, turismo e traffici. Toti ha ricordato che Ventimiglia è sulla rotta stradale che collega Barcellona, Marsiglia e Genova, tre importanti hub portuali dell'Europa sul Mediterraneo, e quindi il tema si dovrebbe affrontare molto seriamente.

Toti sa che la Regione in materia non ha competenze su molti fattori legati a questo tema nazionale, come la difesa dei confini, la politica estera, i rapporti con l'Eliseo e le politiche di sicurezza: per lui la speranza è quindi quella di appellarsi al buon senso, sperando che i toni si abbassino e che le soluzioni arrivino al di là dei torti e delle ragioni. Le soluzioni da adottare quindi, per il numero 1 della Regione sono queste: "Io mi appello al nostro governo anche perché Macron non mi sembra particolarmente predisposto per umore in questi giorni ad accogliere appelli italiani. Mi auguro che il ministro Tajani a Bruxelles e il presidente Meloni impegnata nel suo primo G20 possano avere in quei tavoli chiarimenti opportuni".