Genova, Torneo Ravano festa finale. Ludovica Mantovani: "Dopo la pandemia i bambini tornano a divertirsi""

di Anna Li Vigni

Quasi 3600 bambini hanno potuto riappropriarsi della socialità che lo sport permette

Torneo Ravano 2022: una ripartenza importante. In tutto 11 discipline sportive e quasi 3600 bambini. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, i bambini degli istituti liguri erano stati costretti a rinunciare a quello che ormai è diventato un appuntamento classico dello sport regionale, una manifestazione sportiva che sa trasmettere i valori della lealtà, dell’inclusione e della socialità.

"Ci siamo inventati di tutto di più ma volevamo ritrovare i bambini per farli giocare insieme. Ci dovevamo ritrovare in campo. Questa è una festa per i bambini", spiega Ludovica Mantovani