Genova, scontro tra due moto. Ferito un passante. Tre persone in codice rosso

di Redazione

Il ferito più grave è uno dei due motociclisti, un uomo di 70 anni, che è stato intubato sul posto e che ora versa in gravi condizioni.

Ancora un grave incidente stradale a Genova. E' successo ieri sera intorno alle 22 in via V Maggio, nella zona al confine tra i quartieri di Sturla e Quarto. Due moto, che viaggiavano in direzione opposta, si sono scontrate violentemente coinvolgendo anche un passante di 30 anni.

Tutte e tre le persone ferite sono state trasportate al pronto soccorso degli ospedali Galliera e San Martino.

Gli agenti della Polizia Locale stanno lavorando per definire l'esatta dinamica di quanto accaduto.