Genova, un altro incidente stradale. Muore diciottenne

di Redazione

E' accaduto questa notte in via Toti, nel quartiere di Marassi. Si tratta del quarto incidente mortale dall'inizio dell'anno, il quinto negli ultimi due mesi

Ancora un incidente mortale a Genova. E' accaduto questa notte in via E. Toti, nel quartiere di Marassi, nelle vicinanza di piazzale Parenzo. A perdere la vita un ragazzo di 18 anni che era alla guida del proprio motociclo.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 23 per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivati i militi della pubblica assistenza e i medici del 118 ma per il giovane non c'è stato più nulla da fare.

Ancora da stabilire l'esatta dinanica di quanto accaduto. Pare che il ragazzo abbia perso il controllo del proprio mezzo senza che vi sia stato il coinvolgimento di altre persone.

Si tratta del quarto incidente mortale dall'inizio dell'anno, il quinto negli ultimi due mesi. Il 23 dicembre sulla Sopralevata aveva perso la vita Giacomo Fantoni, il capo ultras della Sampdoria. Il 7 gennaio in via Casoni era stato investito un giovane mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, mentre pochi giornidopo un ciclista era stato investito da un tir a Bolzaneto. L'ultimo incidente mortale qualche giorno in via in via San Felice quando perse la vita in moto un uomo di 39 anni.