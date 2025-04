Euroflora 2025 anche in galleria mazzini: terrari ed ecosistemi verdi, l’arte naturale che arreda

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Euroflora arriva anche in Galleria Mazzini a Genova con un'esposizione davvero scenografica, offerta da Moss by Marti è come varcare la soglia di un mondo incantato, i toni verde salvia, cioccolato e abete creano un’atmosfera fiabesca. Martina, la titolare del negozio, con passione e precisione realizza terrari, piccoli ecosistemi autosufficienti nati da una tradizione che risale al 1829 grazie al medico inglese Nathanial Ward. Oltre ai terrari, Martina propone anche quadri in verde stabilizzato, marimo giapponesi simbolo d’amore eterno, piante in idrocultura e lampade-terrario, offrendo la possibilità di personalizzare ogni creazione. La filosofia di Moss by Marti punta sulla cura artigianale, l’accoglienza su appuntamento e il supporto continuo ai clienti, anche tramite un gruppo WhatsApp. Con i suoi workshop, Martina insegna a realizzare e mantenere queste piccole opere verdi, sempre con un invito implicito: rallentare e osservare con più attenzione il mondo che ci circonda.

Terrari - Piccoli ecosistemi in miniatura che si alimentano da soli. “Se si rispettano quattro semplici regole, i terrari possono vivere a lungo. Basta tenerli lontani dalla luce del sole, dai caloriferi e nei mesi invernali non bisogna assolutamente innaffiarli. In estate invece da giugno a settembre basta aprirli una volta al mese e spruzzare un pò d'acqua”, spiega Martina Gallini, titolare del negozio in Albaro, Moss by Marti. Il segreto sta anche nella selezione delle piante: 22 varietà tropicali testate in nove anni, tra cui spicca il ginseng, una radice capace di prosperare meglio dei bonsai tradizionali.

Ciclo naturale - Il principio di funzionamento è semplice: la condensa generata dalla fotosintesi scivola lungo le pareti del vetro, raggiunge le radici e riattiva il ciclo vitale, rendendo il sistema autosufficiente. “Mi sono innamorata di questa tecnica dopo aver visto un documentario sui terrari”, racconta.

Quadri vegetali - Accanto ai terrari, nel negozio di Martina si sviluppa la produzione di quadri di verde stabilizzato. Le strutture sono realizzate in PLA, un materiale biodegradabile e non plastico. I licheni utilizzati sono naturali o colorati con pigmenti alimentari, garantendo così un prodotto totalmente eco-friendly.

Manutenzione zero - I quadri stabilizzati non necessitano di luce, acqua o cure particolari. Sono realizzati tramite una tecnica di conservazione naturale: foglie e muschi vengono immersi in acqua, sale grosso e glicerina, mantenendo l’aspetto e la morbidezza delle piante vive.









