Genova, ennesimo incidente in moto. Giovane gravissimo

di Redazione

Il ragazzo è in rianimazione. In questi primi mesi dell'anno nel capoluogo ligure si sono già registrati quattro incidenti mortali.

Ancora un grave incidente stradale a Genova. E' accaduto ieri sera poco dopo le 21 in via Rivarolo. Un giovane di vent'anni, per motivi in via di accertamento, mentre era alla guida del proprio mezzo è caduto violentemente a terra.



Sul posto sono arrivati i militi della pubblica assistenza e i medici del 118 che hanno provceduto a prestargli i primi soccorsi, ad intubarlo e poi trasportarlo in gravissime condizioni a pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

In questi primi mesi dell'anno a Genova si sono già registrati quattro incidenti mortali, il quinto se andiamo a dicembre 2021.

Il 23 dicembre sulla Sopralevata aveva perso la vita Giacomo Fantoni, il capo ultras della Sampdoria. Il 7 gennaio in via Casoni era stato investito un giovane mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, mentre pochi giorni dopo un ciclista era stato investito da un tir a Bolzaneto. L'ultimo incidente mortale in via in via San Felice quando perse la vita in moto un uomo di 39 anni..